«Студентам не хватает на еду». Депутаты предложили увеличить стипендии студентов в два раза

Депутаты выступили с инициативой о двукратном повышении государственных академических стипендий для студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Соответствующее письмо, имеющееся в распоряжении ТАСС , направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

В обращении указывается, что целесообразно рассмотреть вопрос об увеличении в два раза размеров государственных академических стипендий студентов, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования, минимальные значения которых устанавливаются правительством РФ по каждому уровню образования и категориям обучающихся с учетом инфляции.

В настоящее время минимальная академическая стипендия составляет менее четверти от прожиточного минимума для трудоспособного населения, пояснил первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин. В связи с этим депутаты предлагают увеличить размеры выплат студентам вузов и колледжей вдвое, а затем поэтапно довести минимальный размер стипендии до величины прожиточного минимума.

По словам парламентария, для решения задачи технологического развития страны и укрепления ее кадрового потенциала необходимо создать студентам условия для полноценной учебы. Афонин подчеркнул, что повышение студенческих стипендий является важным и необходимым шагом на этом пути.

Ранее сообщалось о том, что средняя зарплата педагогов Удмуртии по региону достигает ₽68,9 тыс.