Tether и Circle заморозили больше $2,3 млрд: как инцидент с Binance обрушил рынок

Binance приостановила операции на фоне сообщений о возможном взломе

Экономика

Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила операции после сообщений о возможном взломе и выводе средств с ее кошельков. Основатель площадки Чанпэн Чжао допустил хакерскую атаку, но заверил, что активы пользователей находятся в безопасности.

По данным Etherscan, с горячих кошельков вывели Ethereum и другие токены на адрес, созданный незадолго до транзакций; общая сумма предполагаемого вывода, по сообщениям, составила около $3,5 млрд. В соцсетях также появились оценки возможного ущерба в $6 млрд.

На фоне инцидента крупнейшие эмитенты стейблкоинов сообщили о заморозке активов: Tether заблокировала валюту более чем на $1,5 млрд, Circle — примерно на $800 млн, итого объем замороженных средств превысил $2,3 млрд. В Binance заявили, что проверяют информацию и будут публиковать подтвержденные сведения через официальные каналы, а пользователей призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать данные учетных записей посторонним. Сообщения о возможном взломе отразились и на рынке: биткоин подешевел на 3,7%, опустившись ниже $79 тыс., другие токены также завершили торги снижением.

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