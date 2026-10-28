Рекорды впереди: аналитики — о перспективах рынка золота

ТАСС: что ждет цену на золото в 2027 году, рассказали аналитики

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Аналитики компании «Эйлер» прогнозируют, что в 2027 году цены на золото могут вернуться к рекордным значениям и приблизиться к отметке $5000 за тройскую унцию, сообщает ТАСС.

Такой рост связывают с несколькими факторами: высоким спросом со стороны мировых центробанков, возобновлением интереса биржевых инвестиционных фондов (ETF) и увеличением себестоимости добычи драгметалла.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке в феврале котировки золота снизились: с начала конфликта цена упала на 21%, а относительно пиков конца января 2026 года — на 23%. На динамику повлияли рост цен на нефть и ужесточение денежно‑кредитной политики в США — в сентябре 2026 года ФРС впервые за три года повысила ставку на 25 базисных пунктов из‑за инфляционных рисков.

При этом фундаментальные факторы остаются в пользу золота. Так, с середины 2026 года возобновился приток металла в мировые биржевые фонды: за июль — сентябрь вложения в ETF составили 211 тонн — это почти 20% мирового спроса в годовом выражении. Покупки продолжились и в октябре.

Спрос со стороны центробанков аналитики также считают устойчивым. В частности, на фоне общей геополитической неопределенности и ухода от доллара Китай заметно сократил портфель казначейских облигаций США — до 590 млрд долларов в августе 2026 года (это на 43% меньше показателя начала 2022 года) — и наращивает долю монетарного золота.

Еще один важный фактор — рост издержек производителей. По данным за первое полугодие 2026 года, у добытчиков из 90‑го перцентиля темпы роста издержек ускорились до 16% в годовом выражении. В «Эйлер» полагают, что при сохранении текущих цен на нефть денежная себестоимость таких компаний может достичь $3000 за унцию уже в 2027 году.

На 27 октября стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2026 года на бирже Comex составляла $4034,6 за тройскую унцию.

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