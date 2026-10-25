«Биометрия не защитит детей». Иерей Лукьянов выступил против онлайн-продажи алкоголя

Иерей Лукьянов: от онлайн-продажи алкоголя пострадает молодежь

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Запуск эксперимента по дистанционной продаже алкоголя в первую очередь отразится на несовершеннолетних, молодежи и молодых родителях, сообщил в интервью ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федор Лукьянов.

«Онлайн-торговля такими товарами должна жестко контролироваться, и вся продажа такой продукции должна быть только через магазины (офлайн), поскольку биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом. От старта эксперимента по продажам таких товаров в первую очередь пострадают несовершеннолетние, молодежь, молодые родители с детьми», — сказал Лукьянов.

Он также отметил, что проблема алкогольной и никотиновой зависимости требует системного и многоуровневого ответа. В регионах России уже разрабатываются и внедряются собственные решения в сфере нормативно-правового регулирования; выявление и масштабирование этих практик — ключевой механизм укрепления общественного здоровья и формирования культуры трезвости.

Ранее сообщалось о том, что в России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты.

Читайте также

Абонентов закрывшихся провайдеров могут передавать крупным операторам

Абонентов закрывшихся провайдеров могут передавать крупным операторам

«Массовый покупатель не потянет»: депутат Аксененко высказался о доступности ипотеки

«Массовый покупатель не потянет»: депутат Аксененко высказался о доступности ипотеки

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

Две индексации за год: депутат Бессараб раскрыла, как вырастет страховая пенсия в 2027 году

«Трезвый расчет». В России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты

«Трезвый расчет». В России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты

В Рязанской области расширяется сеть снятия наличных на кассе

В Рязанской области расширяется сеть снятия наличных на кассе

Штраф ретейлерам за наценку: в Госдуме предложили создать Госкомцен

Штраф ретейлерам за наценку: в Госдуме предложили создать Госкомцен

«Это будет катастрофа»: в России ужаснулись последствиям повышения налога на прибыль для всех

«Это будет катастрофа»: в России ужаснулись последствиям повышения налога на прибыль для всех

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

Минфин предложил поднять налог на вклады до 22%: эксперт объяснил, к чему это приведет

«Запах Нового года». Китай в сентябре нарастил экспорт мандаринов в Россию в 6 раз

«Запах Нового года». Китай в сентябре нарастил экспорт мандаринов в Россию в 6 раз

Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к возвращению в Россию

Посол Южной Кореи заявил об интересе Hyundai и Kia к возвращению в Россию

Черная пятница или январь: эксперт рассказал, когда покупать новогодние подарки выгоднее

Черная пятница или январь: эксперт рассказал, когда покупать новогодние подарки выгоднее

«Забота о здоровье не дешевая». В ОП РФ предложили удваивать пенсию с 70 лет

«Забота о здоровье не дешевая». В ОП РФ предложили удваивать пенсию с 70 лет

Добавьте mosregtoday.ru в избранное