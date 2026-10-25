«Биометрия не защитит детей». Иерей Лукьянов выступил против онлайн-продажи алкоголя

Запуск эксперимента по дистанционной продаже алкоголя в первую очередь отразится на несовершеннолетних, молодежи и молодых родителях, сообщил в интервью ТАСС председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федор Лукьянов.

«Онлайн-торговля такими товарами должна жестко контролироваться, и вся продажа такой продукции должна быть только через магазины (офлайн), поскольку биометрическая система защиты не может исключить злоупотребления по продаже продукции с ограниченным доступом. От старта эксперимента по продажам таких товаров в первую очередь пострадают несовершеннолетние, молодежь, молодые родители с детьми», — сказал Лукьянов.

Он также отметил, что проблема алкогольной и никотиновой зависимости требует системного и многоуровневого ответа. В регионах России уже разрабатываются и внедряются собственные решения в сфере нормативно-правового регулирования; выявление и масштабирование этих практик — ключевой механизм укрепления общественного здоровья и формирования культуры трезвости.

Ранее сообщалось о том, что в России снижаются продажи алкоголя и закрываются алкомаркеты.