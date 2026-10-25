Нефть дорогая, ставка высокая: эксперты спорят о девальвации рубля в ноябре

РБК Инвестиции: ноябрь считается одним из самых опасных месяцев года для рубля

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

После весенне-осенних качелей рубль неожиданно укрепился, опустив доллар ниже ₽81. Но впереди ноябрь — исторически самый опасный месяц для российской валюты. Эксперты в беседе с «РБК Инвестиции» предупреждают, что в зависимости от геополитики и нефтяных цен курс американской валюты может рухнуть до ₽73 или, наоборот, отскочить к ₽86.

Подробности и суть

Конец октября принес неожиданную радость держателям рублевых активов. Регулятор впервые за два с половиной месяца опустил планку официального курса доллара до ₽80,54, евро отступил до ₽90,24, а юань просел до ₽12,06.

Однако расслабляться рано. По наблюдениям аналитиков «БКС Мир инвестиций», ноябрь традиционно считается проклятым месяцем для национальной валюты: в 70% случаев рубль в этот период теряет позиции.

  • Геополитическая оттепель: Снижение санкционного давления со стороны США — включая временную отмену 500-процентных пошлин и разрешение на экспорт дизеля до весны 2027 года — вернуло инвесторам оптимизм. Кроме того, рынки ждут возможных дипломатических прорывов на полях саммита АТЭС в середине месяца.
  • Жесткий корсет от ЦБ: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, что делает рублевые вклады чрезвычайно привлекательными и сдерживает импортное кредитование.
  • Дорогая нефть: Сентябрьско-октябрьский рост цен на сырье (Urals поднималась до $105 за баррель) начнет наполнять российский рынок валютной выручкой как раз в ноябре.
  • Предновогодний импорт: Главным противником рубля выступает сезонный фактор — ритейлеры активно закупают иностранные товары перед праздниками, повышая спрос на валюту.
  • Аппетиты Минфина: Ведомство резко увеличило покупки валюты в рамках бюджетного правила (вместе с операциями ЦБ нетто-покупки вырастут до ₽12,12 млрд в день), что создает естественный барьер для чрезмерного укрепления рубля.
  • Ближневосточный градус: Обострение конфликта в регионе подталкивает нефтяные котировки вверх, что играет на руку российской валюте, однако логистические и банковские ограничения на Западе продолжают мешать быстрой доставке выручки.

Что будет с курсом: сценарии финансистов

  • Оптимистичный (при нефти дороже $110 и прогрессе в переговорах): Доллар способен пробить психологическую отметку и уйти в диапазон ₽73–79, евро — упасть до ₽82–89, юань — до ₽10,9–11,8 (Совкомбанк, УК «Первая»).
  • Базовый (консолидация и спокойный рынок): Большинство аналитиков ждут курс в коридоре ₽80–85 за доллар. Рублевые активы сохранят привлекательность, а закупки Минфина и импортеров не дадут валюте сильно упасть («Цифра брокер», «Велес Капитал», «Гарда Капитал»).
  • Пессимистичный (отскок после коррекции): В случае геополитических пауз и возобновления давления доллар быстро вернется к отметкам ₽85–87, евро закрепится в районе ₽95, а юань поднимется выше ₽12,5 («Финам», «БКС Мир инвестиций»).
Актуально

Читайте также

Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

Эксперт оценил убытки малого бизнеса из-за сбоя в Яндекс Директе

₽13 трлн из энергии: стало известно, как ТЭК изменит экономику России

₽13 трлн из энергии: стало известно, как ТЭК изменит экономику России

Техсбор, утильсбор и НДС: финансист рассказала, как это отразится на ценах

Техсбор, утильсбор и НДС: финансист рассказала, как это отразится на ценах

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Рыбопромышленники ориентируются на Китай, оставляя россиян без икры

Заменит ли ИИ всех? В Госдуме раскрыли истину

Заменит ли ИИ всех? В Госдуме раскрыли истину

В Рязанской области 2,9 тыс. семей использовали маткапитал на жилье

В Рязанской области 2,9 тыс. семей использовали маткапитал на жилье

Формула пассивного дохода: экономист рассказала, что важно знать до открытия вклада

Формула пассивного дохода: экономист рассказала, что важно знать до открытия вклада

Дефицит икры: Росрыболовство признало путину-2026 крайне неудачной

Дефицит икры: Росрыболовство признало путину-2026 крайне неудачной

«Мне надо кормить семью» не работает: психолог рассказала, как просить повышение

«Мне надо кормить семью» не работает: психолог рассказала, как просить повышение

«Это будет катастрофа»: в России ужаснулись последствиям повышения налога на прибыль для всех

«Это будет катастрофа»: в России ужаснулись последствиям повышения налога на прибыль для всех

ЦБ: рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8%

ЦБ: рост цен с поправкой на сезонность ускорился до 8%

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

Продавцы бегут с маркетплейсов: эксперт раскрыл, почему бизнес переходит на доски объявлений

Добавьте mosregtoday.ru в избранное