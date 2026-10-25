Нефть дорогая, ставка высокая: эксперты спорят о девальвации рубля в ноябре
РБК Инвестиции: ноябрь считается одним из самых опасных месяцев года для рубля
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
После весенне-осенних качелей рубль неожиданно укрепился, опустив доллар ниже ₽81. Но впереди ноябрь — исторически самый опасный месяц для российской валюты. Эксперты в беседе с «РБК Инвестиции» предупреждают, что в зависимости от геополитики и нефтяных цен курс американской валюты может рухнуть до ₽73 или, наоборот, отскочить к ₽86.
Подробности и суть
Конец октября принес неожиданную радость держателям рублевых активов. Регулятор впервые за два с половиной месяца опустил планку официального курса доллара до ₽80,54, евро отступил до ₽90,24, а юань просел до ₽12,06.
Однако расслабляться рано. По наблюдениям аналитиков «БКС Мир инвестиций», ноябрь традиционно считается проклятым месяцем для национальной валюты: в 70% случаев рубль в этот период теряет позиции.
- Геополитическая оттепель: Снижение санкционного давления со стороны США — включая временную отмену 500-процентных пошлин и разрешение на экспорт дизеля до весны 2027 года — вернуло инвесторам оптимизм. Кроме того, рынки ждут возможных дипломатических прорывов на полях саммита АТЭС в середине месяца.
- Жесткий корсет от ЦБ: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, что делает рублевые вклады чрезвычайно привлекательными и сдерживает импортное кредитование.
- Дорогая нефть: Сентябрьско-октябрьский рост цен на сырье (Urals поднималась до $105 за баррель) начнет наполнять российский рынок валютной выручкой как раз в ноябре.
- Предновогодний импорт: Главным противником рубля выступает сезонный фактор — ритейлеры активно закупают иностранные товары перед праздниками, повышая спрос на валюту.
- Аппетиты Минфина: Ведомство резко увеличило покупки валюты в рамках бюджетного правила (вместе с операциями ЦБ нетто-покупки вырастут до ₽12,12 млрд в день), что создает естественный барьер для чрезмерного укрепления рубля.
- Ближневосточный градус: Обострение конфликта в регионе подталкивает нефтяные котировки вверх, что играет на руку российской валюте, однако логистические и банковские ограничения на Западе продолжают мешать быстрой доставке выручки.
Что будет с курсом: сценарии финансистов
- Оптимистичный (при нефти дороже $110 и прогрессе в переговорах): Доллар способен пробить психологическую отметку и уйти в диапазон ₽73–79, евро — упасть до ₽82–89, юань — до ₽10,9–11,8 (Совкомбанк, УК «Первая»).
- Базовый (консолидация и спокойный рынок): Большинство аналитиков ждут курс в коридоре ₽80–85 за доллар. Рублевые активы сохранят привлекательность, а закупки Минфина и импортеров не дадут валюте сильно упасть («Цифра брокер», «Велес Капитал», «Гарда Капитал»).
- Пессимистичный (отскок после коррекции): В случае геополитических пауз и возобновления давления доллар быстро вернется к отметкам ₽85–87, евро закрепится в районе ₽95, а юань поднимется выше ₽12,5 («Финам», «БКС Мир инвестиций»).