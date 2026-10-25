Нефть дорогая, ставка высокая: эксперты спорят о девальвации рубля в ноябре

После весенне-осенних качелей рубль неожиданно укрепился, опустив доллар ниже ₽81. Но впереди ноябрь — исторически самый опасный месяц для российской валюты. Эксперты в беседе с «РБК Инвестиции» предупреждают, что в зависимости от геополитики и нефтяных цен курс американской валюты может рухнуть до ₽73 или, наоборот, отскочить к ₽86.

Подробности и суть

Конец октября принес неожиданную радость держателям рублевых активов. Регулятор впервые за два с половиной месяца опустил планку официального курса доллара до ₽80,54, евро отступил до ₽90,24, а юань просел до ₽12,06.

Однако расслабляться рано. По наблюдениям аналитиков «БКС Мир инвестиций», ноябрь традиционно считается проклятым месяцем для национальной валюты: в 70% случаев рубль в этот период теряет позиции.

Геополитическая оттепель: Снижение санкционного давления со стороны США — включая временную отмену 500-процентных пошлин и разрешение на экспорт дизеля до весны 2027 года — вернуло инвесторам оптимизм. Кроме того, рынки ждут возможных дипломатических прорывов на полях саммита АТЭС в середине месяца.

Жесткий корсет от ЦБ: Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%, что делает рублевые вклады чрезвычайно привлекательными и сдерживает импортное кредитование.

Дорогая нефть: Сентябрьско-октябрьский рост цен на сырье (Urals поднималась до $105 за баррель) начнет наполнять российский рынок валютной выручкой как раз в ноябре.

Предновогодний импорт: Главным противником рубля выступает сезонный фактор — ритейлеры активно закупают иностранные товары перед праздниками, повышая спрос на валюту.

Аппетиты Минфина: Ведомство резко увеличило покупки валюты в рамках бюджетного правила (вместе с операциями ЦБ нетто-покупки вырастут до ₽12,12 млрд в день), что создает естественный барьер для чрезмерного укрепления рубля.

Ближневосточный градус: Обострение конфликта в регионе подталкивает нефтяные котировки вверх, что играет на руку российской валюте, однако логистические и банковские ограничения на Западе продолжают мешать быстрой доставке выручки.

Что будет с курсом: сценарии финансистов