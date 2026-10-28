Саммит Россия — Африка, проходящий 28–29 октября в Москве, может дать толчок новым торговым соглашениям, но ждать резкого снижения цен на бананы, кофе и шоколад россиянам не стоит. Стоимость этих продуктов зависит прежде всего от мирового рынка, а один неурожай способен перечеркнуть даже самые перспективные договоренности. Что будет с ценами на популярные товары предстоящей зимой и почему африканские производители не станут продавать их России дешевле просто ради сотрудничества, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал экономист Леонид Холод.

По словам эксперта, крупные международные форумы прежде всего направлены на развитие долгосрочных экономических отношений. Их результаты могут быть значимыми для торговли, однако далеко не всегда отражаются на ценниках в магазинах в ближайшие месяцы. Экономист отметил, что в ходе переговоров стороны могут обсуждать сотрудничество в сельском хозяйстве, поставки оборудования, удобрений и внедрение новых технологий. Подобные договоренности способны со временем увеличить производство сельхозпродукции и расширить торговые возможности.

«Это может в перспективе сказаться, потому что будут договариваться о проектах по развитию производства — с техникой, с удобрениями», — рассказал эксперт.

Однако между подписанием соглашений и появлением более дешевых товаров на полках магазинов могут пройти годы. Более того, развитие торговых отношений само по себе не гарантирует снижения закупочных цен. Как пояснил Холод, даже при заключении прямых контрактов африканские поставщики продолжат ориентироваться на мировую стоимость своей продукции. Если покупатели из других стран готовы платить больше, продавать России те же товары со значительной скидкой экономически невыгодно.

При этом влияние африканских соглашений на разные продукты будет неодинаковым. Например, основные объемы бананов Россия закупает в Эквадоре, а среди крупнейших поставщиков кофе присутствуют Вьетнам и Бразилия. Поэтому рассчитывать на удешевление всех тропических товаров благодаря одному саммиту было бы преждевременно.

Фото: [ «Подмосковье сегодня» / Елена Болотова ]

Гораздо сильнее, по словам экономиста, на стоимость кофе и шоколада влияют урожайность, погодные условия и ситуация на мировых сырьевых рынках. Особенно чувствителен к таким факторам рынок какао. Например, проблемы с урожаем в Гане, одном из крупнейших производителей какао-бобов, способны спровоцировать повышение мировых цен на сырье, а затем отразиться и на стоимости готовых кондитерских изделий.

«Это обычно какие-то серьезные болезни или вредители, или неурожай в результате погодных условий, который резко приводит к тому, что сокращается производство», — пояснил Холод, перечисляя основные причины ценовых скачков.

Аналогичная ситуация складывается с кофе. Если на мировом рынке дорожают кофейные зерна, спустя некоторое время дополнительные расходы могут отразиться и на российских покупателях. При этом рост стоимости сырья не всегда полностью переносится на цену готового продукта. Многое зависит от его состава, доли натуральных ингредиентов, производственных расходов и условий закупок. В случае с кофе, как объяснил экономист, продукция с высоким содержанием натурального сырья может оказаться более чувствительной к изменению мировых цен, чем напитки с большим количеством дополнительных компонентов. Но точный прогноз на предстоящую зиму осложняется тем, что цены на импортные товары зависят сразу от нескольких факторов, включая урожаи в странах-производителях и валютные курсы.

Таким образом, ждать заметного удешевления кофе, какао и бананов сразу после российско-африканского саммита не стоит. Международные соглашения могут создать условия для расширения торговли в будущем, но ближайшие изменения цен будут определяться прежде всего ситуацией на мировых рынках. И если из стран-производителей придут новости о серьезном неурожае, россияне могут столкнуться не со снижением, а с подорожанием любимых продуктов.