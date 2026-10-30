Криптобиржа Binance раскрыла масштаб ущерба после возможной хакерской атаки

Криптовалютная биржа Binance оценила возможный ущерб от инцидента с безопасностью примерно в $6,3 млрд. При этом платформе удалось заблокировать около $3 млрд затронутых активов. В компании заявили, что покроют все убытки, а средства пользователей находятся в безопасности. Об этом пишет ТАСС .

Возможный ущерб криптовалютной биржи Binance в результате инцидента с безопасностью мог достигнуть $6,3 млрд. Об этом сообщило руководство платформы в социальной сети X.

По данным компании, после произошедшего удалось заблокировать часть активов, которые могли оказаться затронуты инцидентом. При содействии партнеров из блокчейн-индустрии биржа заморозила около $3 млрд непосредственно в блокчейне.

В Binance подчеркнули, что намерены самостоятельно покрыть все возникшие убытки. Представители платформы также заверили пользователей, что их средства остаются в безопасности.

В качестве одной из возможных причин произошедшего руководство биржи назвало компрометацию ноутбука инженера. Однако окончательные обстоятельства инцидента в сообщении не раскрываются.

Ранее бывший руководитель Binance Чанпэн Чжао предположил, что криптобиржа могла подвергнуться хакерской атаке. После появления информации о возможном взломе платформа временно приостанавливала операции по вводу и выводу средств, а также приступила к проверке систем безопасности.

До этого сообщалось, что Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки.