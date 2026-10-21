Техсбор, утильсбор и НДС: финансист рассказала, как это отразится на ценах

О том, какой будет инфляция в России в середине осени 2026 года, в комментарии для Финансов Mail рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, напомнив, что ноябрь обычно достаточно «тяжелый» месяц для инфляции — в среднем за 2017–2025 годы она составила 0,67% при широком диапазоне колебаний по годам от 0,22 до 1,43%.

По ее словам, среди факторов, способных повлиять на динамику цен, специалист назвала завершение сезона свежих овощей и фруктов, которые приходится замещать более дорогими альтернативами, и сезонный рост импортных поставок перед Новым годом, увеличивающий нагрузку на транспорт и логистику; кроме того, в этом году ситуация осложняется повышением глобальной инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке и удорожанием логистики как по импортируемым товарам, так и внутри страны.

Хотя рост цен на топливо в целом по стране замедлился, Банк России отмечает, что в сентябре приросты цен на продовольственные товары с высокой долей транспортных расходов преимущественно замедлились, но оставались повышенными, а еще один проинфляционный фактор — повышение тарифов на коммунальные услуги и услуги РЖД с 1 октября, что может вносить вклад в издержки предприятий. В ноябре бизнес и потребители могут учитывать и готовящиеся изменения: с декабря вводится технологический сбор на электронику — смартфоны, телефоны и ноутбуки, с 1 января 2027 года предстоит очередная индексация утильсбора, а согласно законопроекту о федеральном бюджете с 2027 года может быть введен 22% НДС на трансграничную электронную торговлю, то есть товары, которые физические лица покупают в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах. В ожидании этих событий возможно временное опережающее повышение спроса потребителей на те или иные товары, которые могут подорожать после введения соответствующих налогов и сборов, однако поскольку и о технологическом сборе, и об индексации утильсбора было известно заранее, потребители и бизнес, возможно, уже учли этот фактор в своих решениях.

Главными дезинфляционными факторами экономист назвала замедление роста зарплат и доходов населения, а также жесткую ДКП: Банк России сделал паузу в снижении ключевой ставки в сентябре, сохранив ее на уровне 14%, того же ожидается и на ближайшем заседании в эту пятницу. Специалист ожидает, что в новом макропрогнозе Банк России может повысить прогноз ключевой ставки на будущий год, что могло бы еще больше укрепить ожидания более длительного сохранения высоких процентных ставок, и в этих условиях возрастает вероятность, что потребители, сталкиваясь с регулируемым повышением цен на те или иные товары и услуги, будут перераспределять расходы в сторону более экономного потребления, сдерживая инфляцию со стороны спроса. Временным фактором возможного снижения цен на отдельные непродовольственные товары могут быть сезонные распродажи вроде «черной пятницы», а Банк России отмечает, что в ближайшие месяцы сдерживающее влияние на цены широкого круга продовольственных товаров может оказать снижение цен на приобретаемое промышленными предприятиями зерно, которое в июле — августе составило 5–25%. По предварительным оценкам Ольги Беленькой, инфляция в ноябре может составить 0,5–0,6% месяц к месяцу и около 7,5% год к году.

Ранее сообщалось, снизит ли ЦБ ключевую ставку 23 октября.