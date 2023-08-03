Центробанк одобрил логотип цифрового рубля

Банк России одобрил логотип цифрового рубля. Представленное в четверг, 3 августа, изображение представляет собой знак рубля в окружности. Логотип выполнен в кораллово-алом и белом цветах.

В Центробанке отметили, что логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, в которых клиенты смогут открывать свои электронные кошельки и проводить операции с цифровым рублем.

«Совет директоров Банка России одобрил логотип национальной цифровой валюты – цифрового рубля. Он состоит из двух связанных между собой элементов: знака рубля и обрамляющей его окружности, которая, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой – перекликается с логотипом Банка России», – говорится в сообщении ведомства.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля в экономическую систему РФ, а также создании соответствующей электронной платформы. Таким образом, российский рубль будет представлен в трех формах: наличной, безналичной и цифровой. Закон вступил в силу 1 августа 2023 год.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что граждан не будут обязывать открывать электронные кошельки. Это они смогут сделать по желанию.

Человек сможет оформить один цифровой кошелек. Все операции с электронными рублями будут проходить через специальную платформу Банка Росси. Цифровой кошелек может быть доступен через мобильные приложения банков или в интернет-банке.