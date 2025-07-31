Цены на курятину резко выросли на 18% в опте за год

Согласно еженедельному мониторингу NTech, имеющемуся в распоряжении «Коммерсанта», оптовые цены на бройлеров к 29-й неделе 2025 года (середина июля) продемонстрировали рост на 18% в годовом исчислении, достигнув 185 руб. за килограмм. Филе подорожало на 24%, до 307 руб. за килограмм, голени — на 12%, до 184 руб., окорочка — на 10%, до 165 руб., а крылья — на 1%, до 200 руб. Наиболее существенный скачок цен, на 40%, до 98 руб. за килограмм, отмечен на фарш механической обвалки (ММО), используемый в производстве колбасных изделий и полуфабрикатов.

Примечательно, что в начале 2025 года наблюдалось ощутимое снижение оптовых цен на курятину, обусловленное восстановлением популяции бройлеров после эпидемий птичьего гриппа.

В последние месяцы на мясном рынке наблюдается взаимосвязанный рост цен. По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, сначала подорожала свинина, что привело к переключению потребителей на курятину, вызвав тем самым рост цен на мясо бройлеров из-за возросшего спроса.

Аналогичная ситуация наблюдалась в 2023 году, но тогда рост цен начался с курятины, что стимулировало переключение на свинину и, как следствие, рост цен на этот вид мяса.

По данным NTech, в середине июля оптовая стоимость товарной свинины составила 167 руб. за килограмм живого веса, что на 39% выше, чем годом ранее. Цены на различные свиные отруба выросли на 2–32% в зависимости от части туши.

Андрей Кучеров, директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг», связывает рост цен на курятину с сезонным фактором, отмечая традиционно высокое потребление мяса птицы в летние месяцы.

В агроконсалтинговом агентстве AD Libitum отмечают, что цены на фарш ММО достигли минимальных значений в начале года, что побудило производителей колбас к изменению рецептур с целью максимального использования данного компонента. Кроме того, многие производители фарша начали экспортировать свою продукцию, что также способствовало резкому росту цен.

Альбина Корягина, партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo, указывает на поддержку роста цен на курятину инфляционной инерцией. По ее оценке, общий рост цен в АПК с начала 2025 года составил 5,2%. Андрей Кучеров отмечает, что в первую очередь дорожают корма, составляющие до 70% себестоимости производства бройлеров.

Он также отмечает, что на многих предприятиях в этом году фонд оплаты труда увеличился в среднем на 32%, стоимость электроэнергии выросла на 20%, а с июля были повышены тарифы на коммунальные услуги. Кроме того, санкционные ограничения затронули импорт оборудования и запчастей.

Ранее сообщалось, что союзы производителей продуктов выступили против ценовых ограничений.