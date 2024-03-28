Уже с 1 апреля в Подмосковье начнется сезон торговли клубники

Турецкая клубника станет одной из первых, которая появится на прилавках рынков и ярмарок Подмосковья уже в начале апреля. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Примечательно, что отечественная клубника из южных регионов страны появится на прилавках уже к концу апреля, а вот сезон подмосковной ягоды начнется в июне. Напоминаем, что всего в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка десяти крупных сельхозпроизводителей и фермерских хозяйств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.