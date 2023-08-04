В МИД РФ заявили о почти двукратном росте товарооборота с Арменией

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС сообщил, что товарооборот Армении и России за январь-май 2023 года вырос на 86% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

По его словам, общий товарооборот побил все рекорды, достигнув отметки в $5 млрд. При этом экспорт Армении в Россию вырос в 3,3 раза, что, по мнению дипломата, свидетельствует о значимости российского рынка для армянских производителей.

Гончар отметил, что почти половина всех капиталовложений в республику – российские. В первом полугодии крупнейшими налогоплательщиками стали Зангезурский медно-молибденовый комбинат и «Газпром Армения», операторы с российским участием.

Гончар надеется, что товарооборот между Россией и Арменией существенно вырастет после расширения пропускной способности МАПП «Верхний Ларс».

Также дипломат рассказал о широких связях двух стран в области культуры, науки и образования.