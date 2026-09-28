Комната за ₽569 тыс. может приносить почти 21% годовых: где это возможно

Нижний Тагил оказался самым выгодным российским городом для покупки комнаты с целью последующей сдачи в аренду. А Якутск и Владивосток, напротив, вошли в число городов с самой низкой доходностью такой недвижимости. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».

Аналитики сравнили среднюю стоимость комнат на рынке и цены их аренды. В расчетах предполагалось, что жилье сдается весь год, а собственнику не приходится дополнительно тратиться на ремонт.

В Якутске и Владивостоке доходность комнат составила всего 5,5% годовых. При таких показателях вложения окупаются примерно за 18,2 года. В среднем по России комната приносит владельцу 9,8% годовых, а срок окупаемости составляет 10,2 года.

В число городов с относительно низкой доходностью также попали Москва — 5,8% годовых и 17,3 года окупаемости, Сочи — 6% и 16,5 года, Симферополь — 6,1% и 16,3 года. Во Владикавказе показатель составил 6,3%, в Севастополе — 6,5%, в Казани — 6,8%, в Санкт-Петербурге — 7%, а в Краснодаре — 7,7%. Срок окупаемости в этих городах составляет от 13 до 15,9 года.

На противоположном конце списка оказался Нижний Тагил. Здесь доходность комнат достигает 20,6% годовых, а вложения могут окупиться за 4,8 года. Средняя аренда комнаты составляет ₽9 797 в месяц, при этом купить такой объект в среднем можно за ₽569,2 тыс.

Еще несколько городов показали высокую доходность. За пять–семь лет могут окупиться комнаты в Ульяновске, где доходность составляет 19,3% годовых, Брянске — 16,8%, Рязани — 16,2%, Вологде — 15,5%, Пензе — 14,8% и Волжском — 14,2%. В Череповце и Смоленске показатель составляет по 14,2%, а в Кургане — 13,8%.

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