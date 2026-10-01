Количество земельных нарушений в Москве сократилось более чем в 4 раза

Снижению числа нарушений в земельно-имущественной сфере на территории столицы способствовала профилактическая работа «Контроля Москвы» с арендаторами и собственниками объектов недвижимости.

Специалисты «Контроля Москвы» стремятся к предупреждению нарушений и активно поддерживают бизнес в соблюдении требований, предлагая правовую поддержку, бесплатные обучающие мероприятия, консультации и удобные цифровые сервисы. Отдельное внимание контрольные (надзорные) органы уделяют профилактике и пресечению правонарушений законодательства в сфере строительства, благоустройства и землепользования.

«Результатом системной профилактической работы в сфере землепользования стало сокращение более чем в 4 раза количества нарушений. При взаимодействии с бизнесом инспекторы „Контроля Москвы“ используют широкий спектр профилактических инструментов: консультирование, объявление предостережения, профилактические визиты, возможность пройти самообследование и оценить риски совершения нарушения», — рассказал Министр Правительства Москвы, начальник Главконтроля Евгений Данчиков.

Сегодня земельный контроль, а также предотвращение и пресечение в столице соответствующих нарушений обеспечивает Госинспекция по недвижимости.

«С начала года контролеры выявили 1176 земельных нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года было зафиксировано более 5000 подобных случаев. Снижение их числа является закономерным итогом реализации комплексного подхода надзорных ведомств, при котором неправомерные действия целесообразнее предупреждать, нежели пресекать уже свершившиеся факты», — отметил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Кроме того, глава инспекции напомнил, что в Москве для арендаторов и собственников объектов недвижимости доступна удобная специализированная платформа «Открытый контроль», которая позволяет проверить свой бизнес на соответствие требованиям закона, предотвратить нарушения законодательства, а также проконсультироваться с контролерами.

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