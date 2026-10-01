Врип главы Сергиево-Посадского округа рассказал о возгорании на Краснозаводском химзаводе

В Сергиево-Посадском округе произошло возгорание в одном из производственных корпусов Краснозаводского химического завода, где находились 44 человека. Об этом в своем канале в мессенджере «МАКС» сообщил врип главы Алексей Лужецкий.

По его словам, 40 сотрудников были эвакуированы и осмотрены медиками, жалоб на состояние здоровья на данный момент нет. Местонахождение еще четверых устанавливается.

На месте инцидента работают экстренные службы, бригады скорой медицинской помощи и территориального центра медицины катастроф.

«Работа непосредственно в опасной зоне ведется с учетом сохраняющейся угрозы повторных взрывов. По предварительной информации, произошедшее не связано с атакой БПЛА», — подчеркнул Лужецкий.

Он добавил, что причины происшествия будут установлены специалистами, ситуация находится на контроле.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.