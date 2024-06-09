«Вкусно — и точка» испугалась в Абхазии конкуренции с McDonalds

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» передумала открываться в Абхазии, как намеревалась ранее. Об этом в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума поведал гендиректор компании Олег Пароев.

Как пояснил собеседник агентства, отказ от расширения за счет Абхазии связан с тем, что на эту территорию распространяется действие франшизы McDonald's. А воевать с коллегами не самая лучшая идея, отметил Пароев.

«Абхазия на международной арене считается территорией, принадлежащей Грузии, где работает франшиза McDonald's и компания не хотела бы создавать конфликт. Мы внимательно изучили рынок Абхазии и пришли к выводу, что не будем там открываться», — сказал Пароев.

Он добавил, что руководством компании усматривается более перспективная идея открыть рестораны «Вкусно — и точка» в непосредственной близости от границы с Абхазией. По словам Пароева, это логистически проще и выгоднее. Он добавил, что в настоящее время идет активное развитие сети в Сочи и Адлере.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал что выручка «Вкусно — и точка» в Подмосковье превысила показатели McDonald’s.