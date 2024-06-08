Выручка отечественной сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» в Подмосковье оказалась выше, чем у американской корпорация McDonald’s. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в эфире «РБК ТВ» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Уход любых инвесторов — это печальное событие, но вешать нос и впадать в уныние — было бы глупо», — сказал Воробьев.

По его словам, у российских компаний отлично получается справляться с управлением, что доказывает опыт сети «Вкусно — и точка». Он отметил, что после начала специальной военной операции с российского рынка ушли около 200 компаний, которые находились под управлением американских и европейских организаций. Однако все предприятия продолжают работать в Подмосковье под управлением отечественных менеджеров.

Воробьев также отметил, что в регионе делают все для привлечения инвесторов, обсуждают дополнительные возможности для расширения экономического потенциала.

«На последнем госсовете президент [России Владимир Путин], обращаясь ко всем губернаторам, сказал о том, что мы должны на каждом своем месте максимально показывать самоотдачу и результат, как это делают наши ребята», — заключил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.