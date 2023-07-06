Второй этап проекта «Подмосковье индастриал» начинают реализовывать в Коледино

Холдинг «Строительный Альянс» в ближайшее время начнет реализовывать вторую очередь проекта Industrial City в Коледино в городском округе Подольск. Об этом рассказали в региональном Мининвесте.

В рамках развития проекта планируется построить объект общей площадью более двадцати тысяч квадратных метров. В реализацию второй очереди проекта инвестируют 1,8 миллиарда рублей. Ожидается, что запуск новой площадки позволит создать в регионе порядка четырехсот новых рабочих мест.

Отмечается, что первая очередь реализована уже на 70%. Сдать проект хотят уже к концу этого года, а строительство второй очереди планируют завершить в третьем квартале 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и зампред правительства России Марат Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития региона.