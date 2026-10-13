«Забота о здоровье не дешевая». В ОП РФ предложили удваивать пенсию с 70 лет

Член ОП Гриб предложил повышать фиксированную часть пенсии с 70 лет

Экономика

Фиксированную часть страховой пенсии по старости следует повышать не с 80 лет, как это делается сейчас, а на десять лет раньше. Об этом ТАСС сообщил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

«Учитывая продолжительность жизни, все-таки надо не с 80, а с 70 лет автоматически повышать уже имеющуюся страховую часть пенсии», — цитирует его слова агентство.

Гриб пояснил, что с возрастом у людей растет потребность в лекарствах, санаторно-курортном лечении и заботе о здоровье. Эти расходы, как правило, не покрываются бесплатно.

«Поэтому надо на 10 лет раньше делать это увеличение пенсии. Живешь дольше — получаешь больше, потому что забота о здоровье с каждым годом для пенсионеров дело не дешевое», — добавил он.

В настоящее время фиксированная выплата к страховой пенсии по старости удваивается при достижении пенсионером 80 лет. Это предусмотрено законом «О страховых пенсиях». С 1 января 2026 года базовый размер фиксированной выплаты составляет 9 584,69 рубля. После удвоения пенсионер получает 19 169,38 рубля. Прибавка выплачивается пожизненно.

Ранее сообщалось о том, что разрыв в пенсиях между регионами РФ достиг 25 тысяч рублей.

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