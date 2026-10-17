Андрей Воробьев обсудил сотрудничество с вузами Шанхая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Шанхайский университет Цзяотун и Шанхайский профессиональный колледж науки и инноваций. Он ознакомился с подготовкой специалистов в сфере IT, робототехники и автоматизации, а также обсудил студенческие обмены, стажировки и обучение преподавателей китайского языка. Об этом сообщили в правительстве Московской области.

Шанхайский университет Цзяотун в этом году отмечает 130-летие. В нем учатся около шести тысяч студентов, а сам вуз входит в число ведущих учебных заведений Китая. Университет развивает исследования в области искусственного интеллекта, машинного обучения, компьютерного зрения и нейросетей. Основы работы с ИИ изучают не только будущие программисты, но и студенты других направлений.

Подмосковье также развивает цифровое образование. В сентябре в регионе запустили проект «Киберурок», который охватывает 215 школ и 76 тысяч учеников. Раз в неделю школьники изучают цифровую безопасность, искусственный интеллект и создание цифровых продуктов. В этом учебном году также увеличилось количество математических и инженерных классов.

В регионе планируют расширять практическую подготовку в сфере робототехники. На предприятии «Титан» собираются наладить выпуск учебных моделей роботов. В некоторых колледжах студенты уже учатся программировать контроллеры и собирать автоматизированные комплексы. На территории промышленного парка также планируют открыть учебное заведение для подготовки специалистов по программированию, робототехнике и автоматизации. Около 70% обучения будет занимать практика, в том числе на предприятиях.

Шанхайский университет Цзяотун сотрудничает с крупными технологическими компаниями, включая Huawei, Alibaba, CATL и Shanghai Electric. Это помогает учитывать потребности промышленности при разработке учебных программ и дает студентам возможность получать практический опыт еще во время учебы.

В Шанхайском профессиональном колледже науки и инноваций учатся около пяти тысяч студентов по 14 направлениям, включая IT, робототехнику и управление умными заводами. У колледжа есть 69 баз практики, а среди партнеров числятся крупные производители автомобилей и роботов.

В учебном заведении действует модель «Завод внутри кампуса», созданная совместно с компанией Shanghai Xinzhi Automation Technology Co., Ltd. Здесь работают учебные производственные линии и экспериментальные площадки, а занятия проводят в том числе инженеры компании-партнера. Студенты с первых курсов осваивают промышленную автоматику на реальном оборудовании. По данным колледжа, уровень трудоустройства выпускников достигает 98%.

В Московской области также развивают сотрудничество колледжей с предприятиями. После девятого класса в учреждения среднего профессионального образования поступают шесть из десяти школьников. Программы подготовки разрабатывают вместе с работодателями, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Например, Щелковский колледж готовит специалистов для энергетики и ЖКХ совместно с «Мособлгазом» и «Мособлэнерго», а Техникум имени Королева сотрудничает с РКК «Энергия» в космической отрасли.

Сейчас подмосковные колледжи заключили 16 соглашений о сотрудничестве с китайскими партнерами. Они предусматривают стажировки преподавателей и совместные образовательные мероприятия, в том числе онлайн.

В ноябре Коломенский аграрный и Серпуховский колледжи планируют принять участие в Китае в соревнованиях по обработке сложных деталей на современных станках. Студенты колледжа «Энергия» и Дмитровского техникума собираются выступить на четвертом Международном молодежном ИТ-турнире России и Китая в Тяньцзине.

Сотрудничество развивается и между школами. Весной делегации из Китая познакомились с работой шести подмосковных школ, а 100 педагогов из региона прошли стажировку в Тяньцзине и Чунцине. В следующем месяце в Китай планируют отправить 150 директоров подмосковных школ для заключения новых соглашений.

Китайский язык в Московской области изучают около пяти тысяч школьников в 100 школах. За последний год более 100 студентов из региона прошли стажировки в Китае, а вузы Подмосковья приняли 34 учащихся из КНР.

Еще один совместный проект готовят Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и Нанкинский университет информационных наук и технологий. Они планируют запустить программы по информатике и экономике по модели «два года в России и два года в Китае». По итогам обучения выпускники смогут получить российский и китайский дипломы.