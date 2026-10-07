Губернатор Воробьев пожелал удачи участникам Всероссийских соревнований операторов БПЛА «На высоте!»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пожелал удачи участникам Всероссийских соревнований операторов БПЛА «На высоте!», которые стартовали в среду, 7 октября. В торжественной церемонии запуска проекта Народного Фронта также приняли участие первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Наш президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу, чтобы к 2030 году Россия стала одним из главных технологических лидеров в сфере беспилотных систем. От успеха в создании, пилотировании, развитии и использовании беспилотных систем зависит конкурентоспособность страны. Сегодня мы начинаем проект Народного фронта „На высоте!“. Это хорошая возможность для каждого амбициозного, творческого и талантливого человека показать, что желание быть успешным, быть нужным и полезным своей стране, внести вклад в ее обороноспособность и конкурентоспособность требует не только слов, но и действий», — сказал Кириенко.

Участниками соревнований станут около 240 тыс. россиян, отборочный и региональный этапы пройдут в онлайн-формате — управление виртуальными дронами. Межрегиональный этап пройдет очно. Финал состоится в июле следующего года в Красногорске, в него выйдут 1 тыс. лучших операторов FPV-дронов.

«Все мы дорожим тем, что являемся частью команды нашего президента. И благодарны активным, неравнодушным ребятам, которые находятся в команде Народного фронта. Хочу поблагодарить Михаила Михайловича Кузнецова за то, что он не устает объединять умных, патриотичных людей, которым не все равно, которые ищут и внедряют самые передовые технологии и продвигают добрые инициативы. Это важно, и мы дорожим партнерством с Народным фронтом», — сказал Андрей Воробьев.

В проекте принимают участие все желающие, большинство — школьники и студенты. Для любителей (Трек А) пройдут гонки на виртуальных дронах в игре Split FPV, для профессионалов (Трек Б) отборочный этап проведут на симуляторе «Квадросим». В рамках проекта «На высоте!» для студентов колледжей и других образовательных учреждений Народный фронт развивает сеть специализированных классов БПЛА. Их первые воспитанники наравне с профессиональными пилотами, блогерами и звездами уже соревнуются в одноименном телепроекте, который стартовал на телеканале ТНТ.

Кузнецов отметил, что в октябре таких классов будет 100, а в 2027 году планируется открыть еще 200, чтобы школьники и студенты могли учиться управлять беспилотниками и становиться пилотами и инженерами.

Подмосковье вошло в число пяти пилотных регионов, которые вводят сдачу нормативов ГТО по управлению БПЛА. С сентября в центрах ГТО в Балашихе и Подольске запустили занятия по управлению беспилотниками — первые в стране. В сезоне 2026/2027 гг. при поддержке ОНФ в программу Школьной лиги Подмосковья будет включена новая дисциплина — FPV-пилотирование. Ребята из региона показывают отличные результаты на различных соревнованиях по управлению беспилотниками.

Начать обучение управлению беспилотными летательными системами в Подмосковье ребята могут прямо в стенах школы. В рамках проекта «Кадры для БАС» профильные классы и кружки открыты в 19 учреждениях — в Дубне, Жуковском, Балашихе, Домодедове, Волоколамске и не только. Кроме того, в регионе увеличивается число инженерных классов. В новом учебном году работу начали уже 700 (+300). Там школьники также знакомятся с беспилотными системами, изучают 3D-моделирование и проходят практику на предприятиях. В подготовке кадров для отрасли принимают участие вузы (МГТУ им. Н. Э. Баумана, МФТИ, НИЯУ МИФИ, МИРЭА), а также различные предприятия («Росатом», РКК «Энергия», АК «Рубин», НПО Лавочкина, НПП «Исток» им. Шокина и т. д.).

Все больше абитуриентов подмосковных колледжей/техникумов отдают предпочтение направлению БАС. Например, в прошлом году специалистов по эксплуатации беспилотных летательных систем начали готовить в Дмитровском техникуме.

«Наша задача — собрать молодых талантливых инженеров, чтобы они обеспечивали прогресс во всех сферах. Сегодня беспилотные системы важны везде — в сельском хозяйстве, обычной жизни. Поэтому мы хотим, чтобы все возможности нашим детям были даны. И с удовольствием в партнерстве с Народным фронтом, в том числе, участвуем в большом и важном проекте „На высоте!“, — добавил губернатор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.