Губернатор Подмосковья рассказал о готовности снегоуборочной дорожной техники к зиме

В Подмосковье к зимнему периоду подготовили более 90% снегоуборочной дорожной техники. Подготовку дорожных служб обсудили на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства Московской области и главами округов.

«Базовые условия — это, конечно, техника на ходу, кадры, запасы противогололедных материалов. У нас свыше 14 тыс. км региональных дорог — это серьезный объем содержания, поэтому и силы „Мосавтодора“, и коммерческие организации должны быть в полной готовности. Переоборудование техники для зимнего содержания дорог должно завершиться до 15 ноября», — сказал губернатор.

Автопарк региона пополнили 11 новых комбинированных дорожных машин (КДМ), четыре из которых направят в Домодедово, еще четыре — в городской округ Руза, по одной — в Коломну, Щелково и Клин. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин уточнил, что готовность техники у коммерческих организаций составляет 96%, в производственных комплексах — 86%. По его словам, зимой будет проводиться пилот — были закуплены пять КДМ со вторым боковым отвалом. Новая техника убирает дорогу и обочину за один проход. По итогам пилота будет принято решение о распространении технологии на всю сеть «Мосавтодора» (при успешной эксплуатации дооборудуют 78 КДМ).

Средства малой механизации готовы полностью, к ним относятся ручные роторы и щетки, роторы для тракторов и погрузчиков, пескоразбрасыватели — всего 658 единиц, в том числе 118 — новый резерв, который распределят по всем производственным комплексам. В части противогололедных материалов сформировано 55% запаса, их хватит до февраля 2027 года — остальное в планах поставить до 30 ноября.

Сибатулин также рассказал об изменениях работы дорожных служб с учетом опыта прошлой зимы. Например, одна из ситуаций — фуры, которые застревали на подъемах и перекрывали дорогу. Раньше пробку находили по картам, через камеры «Безопасного региона» выясняли причину, после этого на место выезжал эвакуатор. Теперь на проблемных участках (по итогам сезона выявили 42) будут дежурить эвакуаторы и самосвалы, время реагирования должно сократиться с 2-3 часов до 20-30 минут. Еще до конца октября в таких местах установят предупреждающие знаки и ящики с песком.

Особое внимание уделяют организации движения в жилых комплексах, чтобы зимой автобусы и снегоуборочная техника свободно проезжали по внутренним улицам.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.