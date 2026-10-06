Губернатор Подмосковья рассказал о ночной атаке беспилотников

В ночь на вторник, 6 октября, Подмосковье подверглось атаке беспилотников, силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы над территорией области удалось уничтожить и подавить 185 БПЛА в 16 муниципалитетах. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорского округа в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», - написал он.

По словам губернатора, в Истре в результате атаки повреждены 10 частных домов, расположенных в Сафонтьеве, Торлопове, Горках и Ядромине, а также хозяйственные постройки и два автомобиля. В деревне Покровское под Волоколамском были повреждены фасад и остекление дома, в селе Лобаново в Домодедово произошло возгорание частного дома. Кроме того, дом разрушен в Барыбино, там работают спасатели.

Воробьев уточнил, что предварительно пострадавшими оказались шесть человек, в том числе мужчина с осколочными ранениями в Покровском , его доставили в больницу. В Истре госпитализировали двоих жителей Ядромина и Горок, одному из них проведут операцию. Три человека обратились за медицинской помощью в деревне Ляхово Домодедовского округа, после оказания помощи они отказались от госпитализации.

Губернатор подчеркнул, что в округах работают экстренные службы, жителям продолжают оказывать всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.