Губернатор Воробьев поздравил Путина с Днем рождения

Губернатор Московской области поздравил президента России Владимира Путина с Днем Рождения. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Сегодня особенно важно чувствовать уверенность в будущем страны, знать, что интересы России, ее безопасность и суверенитет надежно защищены. Владимир Владимирович последовательно отстаивает ценности, которые близки каждому из нас: семью, заботу о близких, уважение к старшим, любовь к Родине и ответственность за ее будущее», - написал он.

Губернатор подчеркнул, что по президентским инициативам в стране реализуют те национальные проекты, которые напрямую меняют жизнь людей. В частности, в Московской области такая поддержка позволяет строить школы, детские сады и больницы, обновлять дороги и общественный транспорт, проводить благоустройство города, запускать новые производства и создавать рабочие места. По словам Воробьева, всн это влияет на качество жизни людей, возможности для семей и будущее наших детей.

Он выразил благодарность президенту за внимание в региону, поддержку инициатив и самых важных для жителей вопросов. Кроме того, приоритетным направлением остается помощь участникам специальной военной операции и их семьям, ветеранам, семьям с детьми. Губернатор также пожелал ему крепкого здоровья, сил, благополучия и новых успехов в служении России.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.