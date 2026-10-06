Андрей Воробьев рассказал о двух погибших в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Количество погибших в результате одной из крупнейших атак БПЛА на Подмосковье этой ночью увеличилось до двух, в Барыбино в Домодедове спасатели обнаружили под завалами разрушенного частного дома погибшего 71-летнего мужчину, подтверждена также гибель 20-летнего мужчины в поселке Радумля под Солнечногорском. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — написал губернатор.

Воробьев уточнил, что в результате атаки в семи округах пострадали 47 частных домов. В частности, повреждения зафиксировали в Волоколамске, Ступине, Дмитрове, Наро-Фоминске, Серпухове, Домодедове и Истре.

В селе Лобаново в Домодедове были повреждены четыре квартиры в многоквартирном доме, при этом люди не пострадали. Кроме того, повреждены окна расположенной рядом котельной.

Три автомобиля пострадали в Истре и Ступине, в деревне Литвиново Солнечногорского округа произошло небольшое возгорание на территории склада, его потушили.

Губернатор подчеркнул, что экстренные и коммунальные службы ведут работы на всех территориях, чтобы помочь людям и приступить к восстановлению поврежденных домов. Он добавил, что главам муниципалитетов и профильным службам были даны необходимые.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за семь месяцев зафиксировали более 36,7 тыс. преступлений.