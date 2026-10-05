Губернатор Воробьев объявил о новых кадровых назначениях в округах Подмосковья

На посты руководителей пяти городских округов Подмосковья назначили новые кадры. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания с Правительством Московской области.

«Всегда мы видим больший результат, когда человек находится, когда глава команды находится на территории», — подчеркнул Воробьев.

Врип главы городского округа Долгопрудный стал Руслан Смашнев, который работал в Совете Федерации от Смоленска и был заместителем главы в Химках.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Временно исполняющим полномочия главы Павлово-Посадского округа назначен Михаил Криворучко, который более 16 лет работал в администрации Люберец. Там он прошел путь от ведущего специалиста до заместителя главы.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Артем Данилов будет исполнять обязанности руководителя городского округа Егорьевск, ранее он работал в Коломне и Луховицах.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Временно исполняющим полномочия главы Черноголовки стал уроженец города Алексей Пирогов, перешедший из администрации Щелкова. Губернатор подчеркнул, что новый руководитель успешно отвечал за выстраивание прямых коммуникаций с жителями.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Воробьев также представил Евгению Юрину, которая в настоящее время работает первым заместителем главы городского округа Талдом – начальником Управления делами. К исполнению обязанностей руководителя муниципалитета она приступит с 10 октября.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.