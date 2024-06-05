Андрей Воробьев рассказал о технологиях, представленных на подмосковном стенде на ПМЭФ-2024

«В этом году мы сделали упор на технологии — гостей встречает наш четырехметровый трансформер, собранный из деталей внедорожников, производство которых в скором времени мы запустим в регионе», — отметил губернатор в своих соцсетях.

Также на подмосковном стенде представлен робот Женя — это помощник по вопросам ЖКХ. Он рассказывает посетителям форума о регионе и его достижениях, а также о реализуемых в Подмосковье проектах.

«Знаю, что Женя уже успел многим полюбиться своими анекдотами и стихами. Ждем всех, кто на ПМЭФ, у нашего стенда: пить подмосковный лимонад и думать о том, как далеко зашел прогресс», — добавил Андрей Воробьев.

Губернатор также рассказал, что в рамках ПМЭФ состоятся переговоры о новых инвестпроектах, которые должны принести в региональный бюджет налоги и создать новые рабочие места.