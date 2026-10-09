Трусова за явным преимуществом выиграла «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате

Победительница упрочила свое лидерство после короткой программы и в итоге «привезла» серебряному призеру почти 15 баллов. Трусова набрала в сумме 226,01 балла, второй стала кореянка Ким Ю Чже с 209,20 балла, третье место у Софьи Самоделкиной из Казахстана (204,36).

«Я чипсы купила. По-моему, со вкусом бургера. Я примерно перед каждым выходным ем чипсы, так что это не прямо праздник», — спокойно отреагировала Трусова на победу.

Серебряный призер Олимпийских игр должна возглавить список запасных на этапы Гран-при.

Возвращение Трусовой после четырехлетнего перерыва произвело фурор в фигурном катании. Отмечалось, что во время трансляции ее выступления в короткой программе число зрителей в ВК выросло в три раза.