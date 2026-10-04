Роман Ротенберг получил орден «За заслуги перед Московской областью» III степени от Андрея Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем Московской области и отметил людей, которые внесли значительный вклад в развитие Подмосковья. Торжественная церемония прошла в Доме правительства Московской области. На мероприятие пригласили врачей, пожарных, общественных деятелей, многодетных родителей и представителей других важных сфер. Губернатор вручил им государственные и региональные награды.

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«Традиционно в День Московской области мы приглашаем к нам людей, которые сделали очень много важных, добрых дел для всех, кто живет в Подмосковье. Тех, кто трудится в самых в разных сферах — это и медицина, и образование, и ЖКХ — все то, что важно для человека. Хочется отметить труд, вовлеченность каждого в свое дело. Это очень ценно. С вас берут пример. Сегодня мы здесь, чтобы наградить людей, которых Президент удостоил государственных наград, а также вручить наши региональные. Для меня это большая честь, — сказал Андрей ВОРОБЬЕВ. — Подмосковье растет, становится сильнее благодаря большим и дружным семьям. С нами Елена Юрьевна Клименко из Домодедова. Вместе с супругом они воспитывают 10 детей, находят силы и для своих ребятишек, и для помощи другим. Президент удостоил Елену Юрьевну высокого звания „Мать-героиня“.

Также губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил первому вице-президенту Федерации хоккея России Роману Ротенбергу орден «За заслуги перед Московской областью» III степени. Награда была присуждена за вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Подмосковье.

Церемония вручения состоялась в рамках мероприятий, посвященных Дню Московской области. На ней были отмечены представители различных сфер — спорта, медицины, образования, социальной работы и других направлений.

Роман Ротенберг занимает должность первого вице-президента Федерации хоккея России и ранее участвовал в развитии хоккейных проектов, связанных с Подмосковьем.