Губернатор Подмосковья рассказал, какие объекты построили в новых регионах РФ

Московская область с первых дней принимает участие в восстановлении территорий новых регионов России. Об этом в Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с РФ сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За этой датой — судьбы миллионов людей, их семьи, дети, планы на будущее. И сегодня особенно важно помогать возвращать привычную мирную жизнь: чтобы работали школы и больницы, были свет, вода, дороги, чтобы можно было спокойно растить детей и строить планы», — сказал он.

По словам губернатора, по поручению президента России Владимира Путина подмосковные строители, инженеры, энергетики и коммунальные службы проводят работы в Новоазовском округе, Макеевке и других населенных пунктах. Им удалось построить и восстановить около 1,5 тыс. объектов, за 2025 год — порядка 400. Они обновили школы и детские сады, столовые в образовательных учреждениях, дороги и мосты, коммунальную и энергетическую инфраструктуру.

Воробьев также выразил благодарность волонтерам. Он отметил, что в 2022 году по инициативе подмосковных школьников был запущен проект «Доброе дело», который объединил тысячи неравнодушных жителей Подмосковья. В регионе работают 86 пунктов сбора помощи, за все время было отправлено уже более 12 тыс. тонн гуманитарных грузов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.