Губернатор Подмосковья рассказал о важных кадровых изменениях в округах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о важных кадровых изменениях в муниципальной команде. Об этом он рассказал на еженедельном совещании с Правительством Московской области и главами округов.

Так, в Коломне к исполнению полномочий главы городского округа приступил Виктор Верещагин, который до этого работал первым заместителем министра здравоохранения Московской области. С 2014-го года он работал в органах власти региона, в том числе занимал управленческие должности в Комитете по конкурентной политике, более пяти лет служил в Минздраве.

Сергей Лукичев возглавит Балашиху, Сергей Джеглав — Щелково. По итогам состоявшихся избирательных кампаний Сергей Юров и Андрей Булгаков продолжат представлять и защищать интересы жителей Подмосковья в статусе депутатов Госдумы.

Лукичев работает в администрации муниципалитета с 2014-го, уточнил губернатор. За это время он прошел профессиональный путь от главного специалиста до первого заместителя главы, погружен в повестку развития территории.

Джеглав известен по работе в Лосино-Петровском округе, он также работал в командах Котельников и Щелково.

«Территория для вас не новая, поэтому надеюсь, что быстро включитесь в работу, найдете подход к жителям и покажете достойный результат», — сказал Воробьев.

Губернатор также рассказал о перестановках в Наро-Фоминском округе. Так, поскольку Роман Шамнэ переходит работать в Московскую областную Думу, должность главы предложена Андрею Ковалько. Более 11 лет он работал в администрации округа, с 2025-го был заместителем главы. Воробьев выразил надежду, что этот опыт и знание специфики территории помогут ему реализовать то, чего от ждут жители, в том числе в экономике и инвестициях, здравоохранении и других сферах.

Алексей Лужецкий возглавит Сергиево-Посадский городской округ, у него есть управленческий опыт в структурах Госкорпорации «РОСАТОМ», а также в РОСТЕХНАДЗОРЕ. С округом он уже тоже успел познакомиться, поскольку до этого работал первым заместителем главы. Оксана Ероханова, которая ранее возглавляла округ, переходит на новую ответственную работу.

Сергей Горбунков станет новым главой Лосино-Петровского, до этого он работал в Щелково — и в администрации округа, и в МБУ «Служба содержания и благоустройства территорий» (директором).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.