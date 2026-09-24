Губернатор Подмосковья: явка на выборах в Московской области составила 52,74%
Андрей Воробьев рассказал об итогах выборов в Московской области
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России». В его рамках были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.
По словам губернатора, по стране партия «Единая Россия» получила около 58% голосов и 349 мандатов в Госдуме, что говорит о доверии президенту и поддержке курса развития России.
В Подмосковье явка составила 52,74%. На выборах в Госдуму по единому округу «Единая Россия» набрала 56,22%, кандидаты партии одержали победу во всех 12 одномандатных округах. В Мособлдуме партия получает 39 из 50 мандатов.
На территории Подмосковья было открыто около 4 тыс. избирательных участков. Кроме того, свыше 665 тыс. жителей приняли участие в дистанционном голосовании.
«Подмосковье традиционно остается одним из опорных регионов „Единой России“. И для нас это прежде всего большая ответственность — перед каждым, кто поддержал партию и передал свои наказы. Теперь задача — реализовать предложения наших жителей и оправдать доверие конкретной работой», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в новую Народную программу партии вошло более 920 тыс. наказов жителей.
«Результат голосования — это не только цифры и мандаты. Это обязательство слышать людей и доводить до результата то, о чем говорили на встречах во дворах, на предприятиях, в школах и больницах. У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории», — заключил он.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и его дочери проголосовали на избирательном участке в Одинцовском округе.