Губернатор Подмосковья: Наша задача — привести в порядок все дома, пострадавшие в результате атаки БПЛА

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках совещания с Правительством региона и главами округов отметил важность работы по восстановлению домов, которые были повреждены в результате атаки беспилотников в выходные.

«Тема ремонта МКД особенно актуальна, учитывая, в том числе, последствия прилетов беспилотников. Наша задача — привести в порядок все МКД и ИЖС, уделить людям внимание, ответить на вопросы», - подчеркнул глава региона.

Сейчас Фонд капремонта Подмосковья ведет работы в 24 домах в 14 округах, пострадавших от прилетов БПЛА, в том числе, в ночь с 19 на 20 сентября. Также локальные повреждения восстанавливаются силами управляющих организаций и муниципальных администраций.

«Вчера, например, подрядчик завершил работы в доме 2а на ул. Ленина в Люберцах. Передаем его управляющей компании. Приняты решения по отселению, где это необходимо. Задача — в кратчайшие сроки закончить ремонты и отдать дома в УК», - рассказа зампред областного правительства Дмитрий Сватковский.

Перед началом ремонтных работ все дома обследуют. В большинстве МКД пострадали окна, где-то повреждены перекрытия. На 23 из 24 объектов Фонд капремонта планирует завершить работы до конца года. Сейчас они ведутся в домах в Раменском (4 МКД), Красногорске (2 МКД), Павловском Посаде (3 МКД), Котельниках (2 МКД), Жуковском, Истре (2 МКД), Люберцах (2 МКД), Одинцове, Солнечногорске, Химках, Чехове, Лыткарине,Балашихе (2 МКД) и Ленинском.

Владельцам пострадавших от прилетов объектов ИЖС выплачивается компенсация от администрации.

«Первое, что мы делаем — закрываем тепловые контуры, убираем осколки и поражающие элементы, чтобы в доме можно было ночевать, если не требуется отселение. Дальше вызываем компанию, которая проводит оценку, и из резервного фонда по ней компенсируем восстановление ИЖС», - рассказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

В ходе совещания также обсудили темпы реализации программы капремонта МКД. Губернатор поручил уделить особое внимание обновлению и эксплуатации лифтового оборудования.

В этом году в программу включен 2 051 дом. Наибольший объем работ проведут в Балашихе (251 МКД), Люберцах (181 МКД), Одинцове (133), Воскресенске (112) и Химках (101 МКД). В рамках капремонта обновляют около 5,2 тыс. элементов, в том числе активно ремонтируют кровли. В 401 МКД их капремонт уже завершился. По программе заменят и 420 лифтов. Особое внимание уделяется обслуживанию такого оборудования.

«Мы научились быстро ремонтировать лифты. Раз в 2 часа выгружаем жалобы в ЦУРе, инспектор информирует УК, зама главы и сервисную организацию, после чего специалисты приступают к работе. В 86% случаев делаем это в течение дня», - рассказал вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.

В рамках пилотного проекта в этом году в Одинцове, Клину и Подольске в качестве подрядных организаций при проведении капремонта в части домов выступили управляющие компании. По мнению Сватковского, этот опыт следует тиражировать.

На ВКС обсудили и подготовку домов к осенне-зимнему сезону. До 15 октября необходимо завершить ремонт 236 систем центрального отопления. На сегодняшний день к пуску тепла готовы 193 из них (82%), еще 43 — в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о пострадавших в результате атаки беспилотников.