Губернатор Воробьев принял участие в первом заседании Мособлдумы VIII созыва
Воробьев принял участие в первом заседании Мособлдумы VIII созыва
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в первом заседании Московской областной Думы VIII созыва и поприветствовал обновленный состав депутатского корпуса.
«Состоялись выборы, которые показали высокую активность наших жителей. Голосование было за различные партии, но высокое доверие оказано „Единой России“. Вчера состоялось первое заседание Государственной Думы, где выступал наш Президент — точнее и лучше акценты сложно расставить. Уверен, что их разделяет каждый здесь присутствующий. Смысл нашей работы — исполнительной, законодательной власти — оправдывать ожидания и наказы, все, о чем мы говорили на встречах в разных локациях нашего Подмосковья. Жизнь состоит из огромного количества вызовов во всех сферах и всегда важно решать проблемы своевременно. И решать так, чтобы жители чувствовали заботу и внимание. Сегодня хочу пожелать всем избранным депутатам Московской областной Думы плодотворной работы, как говорят, не отрываться от земли. Знаю, традиционно, наши депутаты работают в округах. Уверен, что этот принцип по-прежнему будет решающим для всей команды», — сказал он.
В ходе заседания председателем Мособлдумы был избран Игорь Брынцалов. Кроме того, были определены его заместители и утверждены составы комитетов.
«В основу работы Мособлдумы на ближайшие пять лет лягут задачи, поставленные президентом [России Владимиром Путиным], и наказы, которые жители дали нам во время кампании. Наш базовый принцип сохраняется: депутаты продолжат активно работать в округах и постоянно держать прямую связь с избирателями», — сказал председатель Мособлдумы.
По его словам, приоритетом остаются участники специальной военной операции и их близкие, а также семьи с детьми, прежде всего многодетные. Помимо этого, в регионе продолжат заниматься вопросами развития инфраструктуры: строительством и ремонтом школ, поликлиник и дорог, благоустройством дворов.
В составе нового созыва девять депутатов младше 35 лет, в их числе, участник спецоперации Сергей Пешкин из Краснознаменска. Все партии, представители которых вошли в новый созыв Мособлдумы, объединили свои предвыборные программы. Например, «Единая Россия», которая по итогам выборов получила большую часть мандатов, в рамках Народной программы собрала 920 тыс. наказов жителей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве Центрального парка в Щелкове.