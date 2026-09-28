Губернатор Подмосковья рассказал о запрете розничной торговли табачной продукции без лицензии

С 1 марта 2027 года в Подмосковье будет запрещена розничная торговля табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии, с 1 октября для бизнеса начинается переходный период. На региональном портале госуслуг появится возможность подать заявку на получение лицензии. Предварительно необходимо подключиться к системе «Честный знак». Это позволит осуществлять онлайн-контроль за реализацией такой продукции, а также избежать продажи поддельных товаров на территории региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Госдума приняла закон, наш Президент его поддержал. Смысл в том, что регулирование реализации табачной продукции передается на региональный уровень. Эта тема требует особого внимания. Сегодня говорим о новых правилах лицензирования, и как это отразится на торговле в Московской области. По аналогии с алкоголем важно убрать табак и никотин подальше от детских учреждений, школ. Необходимо найти умное и взвешенное решение», — сказал Воробьев.

Закон устанавливает прямой запрет на продажу такой продукции в объектах культуры, спорта, медицины, образования и обучения несовершеннолетних, реабилитации, санаторно-курортных объектах, помещениях органов власти и так далее. Получить лицензию смогут только торговые объекты, соответствующие критериям. В регионе изменения затронут порядка 33 тыс. торговых объектов, 15 тыс. их них уже зарегистрированы в системе «Честный знак».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин отметил, что теперь добавляются полномочия по осуществлению контрольно-надзорной деятельностью за этой сферой. Для жителей ничего не поменяется, закон не повлияет на цену, подчеркнул он.

Субъекты имеют возможность устанавливать дополнительные зоны запрета. Сейчас каждому муниципалитету необходимо утвердить порядок продажи. Мосин уточнил, что в Подмосковье предлагается установить ограничение на продажу табака — расстояние не менее 100 м от входа в торговые объекты до входа в образовательные учреждения.

С 1 марта 2028 года регионы также смогут вдвое увеличить минимальную площадь объектов, которым будет предоставляться лицензия на продажу табака (с 5 до 10 кв. м). В планах сделать это и в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.