Губернатор поручил информировать жителей о решении вопроса с установкой шлагбаума во дворе Мытищ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главе Мытищ Юлии Купецкой информировать жителей о ходе решения вопроса с установкой шлагбаума во дворе дома №4Б по улице Белобородова в микрорайоне 25А.

Губернатору поступило обращение от местной жительницы, которая рассказала о строительстве на дворовой территории детского сада и школы. Женщина отметила, что проезд транспорта к строящимся учреждениям организован прямо через двор, и администрация не позволяет установить на территории шлагбаум.

«Конечно, когда строится новый социальный объект, всегда есть запрос и на парковки, и на тротуары, пешеходный переход», - отметил губернатор.

По словам Купецкой, на территории, окруженной жилыми домами, строятся детсад и школа на 1,1 тысячи мест, и на период стройки другого варианта заезда к объектам действительно нет. Она подчеркнула, что к открытию учреждений будет решен вопрос с парковочными карманами и заездами. Садик откроется в этом году, а школа – в следующем. Что касается установки шлагбаума – глава сообщила, что проведет встречу с жителями для решения вопроса.

«Такие нюансы всегда требуют разъяснения, потому что каждый двор – это собственное пространство тех, кто там живет. И если в школу будет приезжать бесконечное количество машин, то настроение от этого вряд ли улучшится у тех, кто живет в этом комплексе. Поэтому я прошу вас необходимые разъяснения дать, все комментарии своевременно обеспечить», - обратился губернатор к Купецкой.

Ранее глава региона рассказал, что в Истре по запросу жителей деревни Крючково до конца лета отремонтируют тротуар.