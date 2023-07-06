Губернатор Подмосковья: тротуар по запросу жителей деревни Крючково под Истрой отремонтируют до конца лета

Жительница деревни Крючково городского округа Истра Марина Ерохова в эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем» обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с просьбой сделать пешеходные дорожки вдоль участка дороги, которые будут следовать до автобусной остановки и магазина, чтобы обеспечить безопасность детей.

«Татьяна Семеновна, что скажете по этой трассе? Насколько реально сделать ее реконструкцию», — обратился губернатор к главе округа Татьяне Витушевой.

Глава Истры отметила, что данная региональная дорога имеет большую интенсивность.

«Тем не менее она используется всеми жителями этой деревни, потому что делит населенный пункт на две части. И все жители, в том числе, и дети не могут подойти к остановке безопасно <...>. Проблема насущная и острая. Мы совестно с Мосавтодором и Анной Владимировной подошли к ее решению», — сказала она.

Витушева добавила, что в округе есть пять населенных пунктов, включая деревню Крючково, где есть проблемы с тротуарами.

Андрей Воробьев также попросил прокомментировать данную ситуацию зампреда областного Правительства Анну Кротову.

«У нас на этот год запланированы [работы по] 62 км тротуаров по Московской Области. Из них 40 км исключительно включены в программу по обращениям жителей. Всю программу по строительству тротуаров мы закончим в октябре этого года. А вот Маринин тротуар мы в июле начнем и закончим в августе. Тротуар будет сделан как с одной стороны дороги — 300 метров, так и с другой стороны, потому что дети идут и по той, и по другой стороне», — уточнила Кротова.

Ранее губернатор Подмосковья сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.