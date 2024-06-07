Московская область и Росатом будут развивать инфраструктурные и цифровые решения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев на ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве.

Цель совместной работы — развитие промышленного потенциала Подмосковья, а также обеспечение технологического суверенитета критической информационной инфраструктуры в регионе.

Как отметил Андрей Воробьев — цифровизация пронизывает практически все сферы жизни, упрощая ее, поэтому не менее важной задачей является создание систем хранения данных.

«Для этого нужны надежные источники энергии. Атомная энергия как раз позволяет бесперебойно функционировать огромному количеству оборудования. В Подмосковье сейчас очень востребованы центры обработки данных, а Росатом имеет продвинутые технологии в их создании», — отметил губернатор.

Подписанное соглашение является стратегически важным для региона, подчеркнул Андрей Воробьев. Оно позволит в том числе создать дата-центры и облачные технологии.

Так, подмосковное правительство и Росатом займутся разработкой предложений по реализации проектов цифровой трансформации, созданию новых рабочих мест в ИТ-сфере, формированием эффективной системы госуправления. Такое сотрудничество направлено на развитие импортозамещения, а также повысит инвестиционную привлекательность региона и увеличит налоговые поступления.

Подписанное соглашение — важный шаг в укреплении сотрудничества между «Росатомом» и правительством региона, отметил, в свою очередь, Алексей Лихачев. Госкорпорация получит налоговые льготы и сможет воспользоваться региональными мерами поддержки.