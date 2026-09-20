«Не сидеть над книгами круглые сутки»: Онищенко рассказал, сколько нагрузки выдержит школьник

Геннадий Онищенко рассказал о здоровье школьников, учебной нагрузке, питании и режиме дня. По его словам, домашние задания полностью отменять не следует, однако их необходимо упорядочить, чтобы ребенок мог закреплять пройденный материал без чрезмерной нагрузки, рассказал ученый в программе «Диалоги» на Радио «Комсомольская правда».

Онищенко отметил, что здоровье детей зависит не только от работы системы здравоохранения, но и от образа жизни семьи. Среди основных факторов он выделил режим сна, правильное питание и достаточную физическую активность.

Отдельно специалист обратил внимание на проблему избыточного веса среди детей. По его мнению, ситуацию усугубляют неправильное питание и недостаток движения. После школы ребенок нередко самостоятельно выбирает еду, а большое количество времени проводит с гаджетами.

Онищенко считает полезными занятия спортом, плаванием, посещение театра и других кружков. При этом количество дополнительных занятий должно соответствовать возможностям конкретного ребенка. Признаками переутомления он назвал рассеянное внимание, раздражительность, проблемы с концентрацией и неспособность долго заниматься одним делом.

Говоря о домашних заданиях, ученый заявил, что они необходимы для закрепления школьного материала. При этом задания не должны приводить к ситуации, когда ребенок вынужден проводить за учебниками практически весь день.

По словам Онищенко, особенно внимательно необходимо относиться к нагрузке первоклассников. Он напомнил, что в Москве домашние задания для учеников первого класса отменили несколько лет назад, а с 2026 года соответствующая практика была распространена на всю страну. Такая мера, как отметил специалист, дает детям возможность сначала адаптироваться к школьному режиму.