Срочная проверка объектов: в Кировской области ищут источник тревожных сообщений

В Кировской области проводят эвакуацию учреждений после поступления анонимных сообщений с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.

Сообщения поступили в первой половине дня 23 сентября на адреса различных организаций. В связи с рассылкой угроз учреждения с массовым пребыванием людей начали эвакуировать.

На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Специалисты проводят проверки каждого объекта.

В региональном правительстве призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников служб безопасности.

По предварительным данным, чрезвычайных ситуаций в Кировской области не зарегистрировано. Проверочные мероприятия продолжаются.