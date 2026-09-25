Срочная проверка объектов: в Кировской области ищут источник тревожных сообщений
ТАСС: анонимные письма с угрозами поступили в организации Кировской области
В Кировской области проводят эвакуацию учреждений после поступления анонимных сообщений с угрозами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона, передает ТАСС.
Сообщения поступили в первой половине дня 23 сентября на адреса различных организаций. В связи с рассылкой угроз учреждения с массовым пребыванием людей начали эвакуировать.
На местах работают сотрудники оперативных и экстренных служб. Специалисты проводят проверки каждого объекта.
В региональном правительстве призвали жителей сохранять спокойствие и соблюдать указания сотрудников служб безопасности.
По предварительным данным, чрезвычайных ситуаций в Кировской области не зарегистрировано. Проверочные мероприятия продолжаются.