«Смертельный глоток». Ветеринар рассказал, почему собакам нельзя пить из луж
Ветврач Шеляков призвал не разрешать собакам пить из луж
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Мария Коропец]
Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что привычка собаки пить из лужи или открытых водоемов может привести к заражению паразитами. Об этом он сообщил в интервью изданию «Абзац».
Специалист пояснил, что влажная среда способствует сохранению возбудителей различных заболеваний. Наиболее часто при питье из пруда или лужи собаки заражаются гельминтами.
«Те же яйца гельминтов, например, переносятся через птичий помет. У птиц температура тела может достигать сорока двух градусов, все яйца паразита [в таких условиях] спокойно сохраняются. Гельминтозные заражения проходят практически незаметно», — сказал Шеляков.
Он также отметил, что через водную среду животному могут передаваться чума, гепатит и энтерит. Наибольшую опасность представляет лептоспироз, или водная лихорадка, которая угрожает и человеку, и домашнему питомцу.
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