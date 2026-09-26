«Смертельный глоток». Ветеринар рассказал, почему собакам нельзя пить из луж

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил, что привычка собаки пить из лужи или открытых водоемов может привести к заражению паразитами. Об этом он сообщил в интервью изданию «Абзац» .

Специалист пояснил, что влажная среда способствует сохранению возбудителей различных заболеваний. Наиболее часто при питье из пруда или лужи собаки заражаются гельминтами.

«Те же яйца гельминтов, например, переносятся через птичий помет. У птиц температура тела может достигать сорока двух градусов, все яйца паразита [в таких условиях] спокойно сохраняются. Гельминтозные заражения проходят практически незаметно», — сказал Шеляков.

Он также отметил, что через водную среду животному могут передаваться чума, гепатит и энтерит. Наибольшую опасность представляет лептоспироз, или водная лихорадка, которая угрожает и человеку, и домашнему питомцу.

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