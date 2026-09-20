Красный Бор утонул в мусоре: Экомилиция нашла покрышки, стройотходы и ветви

В Красном Бору Тосненского района Ленинградской области на нескольких контейнерных площадках обнаружили отходы, складированные за пределами контейнеров. Специалисты Экомилиции нашли строительный мусор, порубочные остатки, крупногабаритные отходы, автомобильные покрышки и ветви. Об этом стало известно из данных Генпрокуратуры.

Патрулирование ЛОГКУ «Ленобэкомилиция» выявило около 30 кубометров отходов на площадке по Красноборскому проспекту, 3. Среди них были строительный мусор, порубочные остатки и автомобильные покрышки.

Еще около 7 кубометров строительных отходов обнаружили на улице Горской, 21. На 9-й дороге, 51, объем мусора составил примерно 20 кубометров — там нашли строительные и порубочные отходы, а также крупногабаритный мусор.

На улице Культуры, 49 зафиксировали около 10 кубометров отходов производства и потребления, включая остатки после строительства и ремонта и порубочные материалы. На Ленинградской дороге обнаружили еще около 10 кубометров мусора, в том числе покрышки, строительные и порубочные отходы.

Дополнительные нарушения выявили на проспекте Ленина, 41, где скопилось около 5 кубометров отходов после строительных и ремонтных работ, и на улице Воскова, 2. Там находилось около 6 кубометров мусора, включая строительные отходы, сучья, ветви и остатки лесоразработок.

Согласно реестру мест накопления ТКО, администрация Красноборского городского поселения является собственником соответствующих контейнерных площадок.

11 сентября глава комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева вынесла администрации поселения предостережение. В ведомстве указали на необходимость принять меры, в противном случае должностным лицам может грозить административная ответственность по статьям 8.2 и 8.7 КоАП РФ.