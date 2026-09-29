Питание для иммунитета: почему апельсины не спасут от частых простуд

Если простуды возвращаются одна за другой, не стоит пытаться решить проблему одними апельсинами или ударными дозами витамина C. Рацион действительно влияет на работу иммунной системы, но важнее не один полезный продукт, а полноценное питание. Об этом корреспонденту REGIONS рассказала диетолог Ольга Редина.

Почему одного витамина C недостаточно

По словам специалиста, организму нужны белок, витамины, минералы и достаточное количество энергии. Поэтому при частых простудах не нужно садиться на строгие диеты и сильно урезать рацион. Если человек постоянно недоедает, иммунной системе просто не из чего строить защиту. В первую очередь диетолог советует проверить, хватает ли в меню белка — мяса, рыбы, яиц, творога, бобовых. И только потом задумываться о дополнительных витаминах.

Хорошим источником белка и цинка может стать мясо, особенно говядина. Рыба даст организму белок и жирные кислоты, а яйца и молочные продукты помогут разнообразить рацион. Не стоит забывать об овощах, фруктах и ягодах: в них есть витамин C, фолаты, каротиноиды и другие вещества, участвующие в нормальной работе иммунитета. В осеннем меню можно оставить капусту, сладкий перец, морковь, свёклу, яблоки, цитрусовые и замороженные ягоды.

«Если человек все время недоедает, иммунитету буквально не из чего работать. Я бы в первую очередь посмотрела, хватает ли белка — это мясо, рыба, яйца, творог, бобовые. А уже потом думала о каких-то отдельных витаминах», — сказала Редина.

Диетолог также напомнила, что витамин C содержится не только в цитрусах. Его много в сладком перце и капусте, поэтому для иммунитета важно регулярно есть разные овощи и фрукты, а не полагаться на один продукт.

Полезно включать в рацион и продукты с железом — мясо, печень, бобовые, гречку. Но самостоятельно принимать железо в таблетках без подтверждённого дефицита специалист не советует. Отдельное внимание нужно уделить витамину D.

Как питаться, если уже заболели

Во время самой простуды питание не должно превращаться в испытание. Если аппетита почти нет, не нужно заставлять себя есть огромные порции. Важнее пить достаточно жидкости и выбирать привычную, легко переносимую пищу. По словам Рединой, нормальная еда несколько раз в день, содержащая источник белка, овощи или фрукты, крупы или другие сложные углеводы, и достаточное количество воды — этого достаточно для поддержки организма.

Когда стоит обратиться к врачу

Если человек болеет слишком часто, инфекции протекают тяжело или восстановление каждый раз занимает много времени, одной корректировкой питания ограничиваться не стоит. В такой ситуации диетолог рекомендует обратиться к врачу, чтобы исключить более серьёзные причины частых простуд.