В Домодедове появился новый центр семейной медицины и реабилитации

В Домодедове прошло открытие нового медицинского центра семейной медицины и реабилитации «ЛАЙТМЕД», это третье отделение в Подмосковье, центры также есть в Одинцове и Мытищах. Об этом сообщает REGIONS.

Учреждение смогут посещать пациенты разного возраста, они смогут посетить врачей различных специальностей. Получить помощь можно будет семьями в одном месте. Там доступны ультразвуковая диагностика и лабораторные исследования, а также реабилитация. По словам создателей учреждения, при развитии сети делается акцент не только на диагностике и лечении, но и на восстановлении.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.