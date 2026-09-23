«Хватит кормить детей по прописке»: Миронов требует вернуть молочные кухни по всей РФ

Молочные кухни необходимо открыть во всех регионах РФ, нужно ввести федеральный стандарт их работы. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Нужно ввести федеральный стандарт работы молочных кухонь. Чтобы по всей стране были единые требования к качеству, ассортименту, объему специального питания для будущих молодых мам и малышей. Чтобы по всей стране, в каждом крупном городе были сами молочные кухни», — сказал он.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время молочные кухни сохранились лишь в ограниченном числе крупных городов. В большинстве населенных пунктов выдача специализированных продуктов была заменена денежными выплатами. По убеждению Миронова, подобная социальная гарантия не должна зависеть от региона проживания.

Кроме того, политик считает, что граждане должны располагать возможностью выбора между получением питания и компенсацией.

«Но тогда выплаты должны быть соразмерны стоимости продуктов. Нужны единые стандарты и федеральное финансирование этой программы», — резюмировал он.

Ранее сообщалось о том, что в Госдуму внесен законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми к 1 сентября.