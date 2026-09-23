«Деньги для счастья». Россияне хотят тратить маткапитал на авто и дачи

Ингосстрах: 30,1% россиян хотели бы разместить маткапитал на вкладе

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Более половины участников опроса (53,4%) воспринимают материнский капитал как финансовый механизм, призванный обеспечить ребенку счастливое и безопасное детство. Если программа будет расширена, респонденты предпочли бы направить средства на приобретение автомобиля (52,7%) или дачи (21%), а также на ремонт жилья (15,1%). Об этом со ссылкой на данные исследования, проведенного компаниями «Ингосстрах» и «Ингосстрах-жизнь» сообщает «Газета.Ru».

Один из десяти опрошенных закрыл бы имеющиеся кредиты (9,9%) либо потратил бы деньги на лечение (9,6%).

При условии, что маткапитал можно будет инвестировать, большинство граждан (30,1%) разместили бы эти средства на вкладе. Несколько меньше респондентов — 24,2% — отдали бы предпочтение финансовым инструментам, сочетающим страхование жизни с долгосрочными сбережениями, а также программе долгосрочных сбережений. Ценные бумаги и паевые инвестиционные фонды выбрали бы 3,5%, диверсификацию портфеля — 2,7%. При этом 8,9% категорически против подобного использования средств маткапитала.

Исследование зафиксировало высокую вовлеченность россиян в программу: свыше 60% респондентов либо сами получали выплату, либо знают семьи, которые ею воспользовались.

В основном такие семьи направляли деньги на улучшение жилищных условий (75%) и образование детей (15%). Лишь 2,8% перевели средства в накопительную часть пенсии. Пока не использовали материнский капитал почти 16% граждан.

В опросе приняли участие более 6 тыс. россиян.

Ранее сообщалось о том, что депутат Буцкая упростить сделки с жильем по маткапиталу.

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