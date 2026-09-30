Как утихомирить шумных соседей: пошаговая инструкция

Эксперт Бондарь рассказал, куда жаловаться на шумных соседей

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Борьбу с шумными соседями стоит начать с разговора. Если это не поможет — идти в управляющую компанию. Об этом сообщает RT.

Первый шаг — поговорить. Если не помогло — идти в управляющую компанию. Жалобу можно оставить через приложение «Госуслуги.Дом». Параллельно стоит завести дневник наблюдений: дата, время, что именно происходило. Это пригодится, если дело дойдет до полиции.

Если шумят после 23:00, вызывайте наряд. После визита полиции пишите заявление участковому. Если и это не сработало — прокуратура, жилищная инспекция, Роспотребнадзор. Крайняя мера — суд с требованием компенсации морального вреда. Для победы понадобятся записи, отметки о вызовах, показания других жильцов. 

Ранее эксперт Кальницкая посоветовала смотреть квартиру вечером, чтобы оценить шум.

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