Как утихомирить шумных соседей: пошаговая инструкция

Борьбу с шумными соседями стоит начать с разговора. Если это не поможет — идти в управляющую компанию. Об этом сообщает RT.

Первый шаг — поговорить. Если не помогло — идти в управляющую компанию. Жалобу можно оставить через приложение «Госуслуги.Дом». Параллельно стоит завести дневник наблюдений: дата, время, что именно происходило. Это пригодится, если дело дойдет до полиции.

Если шумят после 23:00, вызывайте наряд. После визита полиции пишите заявление участковому. Если и это не сработало — прокуратура, жилищная инспекция, Роспотребнадзор. Крайняя мера — суд с требованием компенсации морального вреда. Для победы понадобятся записи, отметки о вызовах, показания других жильцов.

Ранее эксперт Кальницкая посоветовала смотреть квартиру вечером, чтобы оценить шум.