Бухгалтерия без лишней рутины: какие процессы теперь можно доверить системе

Изменения в налоговом законодательстве и рост требований к точности расчетов сделали автоматизацию бухгалтерии одним из важных инструментов для бизнеса. О том, какие решения действительно помогают сократить время на рутинные операции, сообщает REGIONS со ссылкой на предпринимателя и владельца бухгалтерской компании Ирину Кожухову.

Интеграция с налоговой помогает контролировать расчеты

Одним из наиболее полезных инструментов эксперт назвала автоматическую сверку данных с налоговыми органами. Благодаря интеграции с личным кабинетом ФНС бухгалтерские программы могут получать информацию о начислениях, пенях и штрафах.

Это снижает риск расхождений и позволяет быстрее выявлять ошибки в расчетах.

Отчеты с маркетплейсов можно загружать автоматически

Для компаний, работающих через маркетплейсы, важным инструментом стала автоматическая загрузка отчетности через API.

Система может самостоятельно получать данные о продажах, комиссиях и возвратах, а также сигнализировать о возможных недочетах в документах.

Автоматизированная система налогообложения требует проверки

АвтоУСН позволяет рассчитывать налог на основе данных банка и онлайн-кассы. Однако перед переходом предпринимателям необходимо проверить, поддерживает ли используемый банк нужную интеграцию.

Если автоматического обмена данными нет, часть операций может потребовать ручной корректировки.

Электронный документооборот стал основой автоматизации

Эксперт отметила, что автоматизация невозможна без правильно настроенного электронного документооборота.

Электронные документы позволяют ускорить обработку первичных документов и сократить количество ручных операций. При этом предпринимателям важно следить за актуальностью используемых форматов.

Искусственный интеллект не заменяет бухгалтера

Нейросети могут помогать с обработкой первичных документов, подготовкой черновиков и поиском информации, однако окончательные решения по налоговым вопросам требуют проверки специалиста.

Эксперт подчеркнула, что передача отчетности без контроля может привести к ошибкам и дополнительным начислениям.