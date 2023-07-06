Воробьев: в Подмосковье происходит радикальная замена тяжелого медоборудования
Фото: [Антон Чернов]
Жительница подмосковного Домодедово, активный житель округа и председатель местной комиссии по здравоохранению Ирина в эфире радиопрограммы «Подмосковье. Работаем» обратилась к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву с запросом установки аппарата МРТ в новую поликлинику, которая открылась в микрорайоне Южный. Сейчас гражданам приходится ездить в другие города для проведения обследования.
«Мы радикально меняем и количество тяжелого оборудования — МРТ и КТ. И [проводим] замену аналогового, безнадежно устаревшего. <…> Если мы посмотрим очередь, единственное, где есть повышенный спрос, это замена МРТ», — отметил губернатор.
Он попросил прокомментировать ситуацию с установкой оборудования Первого зампреда областного Правительства Светлану Стригункову.
«Мы эту проблему уже знаем, обсуждали с главным врачом. <…> И мы [ее] включили в план, нашу программу, Андрей Юрьевич, которую вы согласовываете, по установке МРТ в 2024 году. Восемь месяцев где-то занимает срок, монтаж, поставка оборудования. <…> В 2024 году на октябрь–ноябрь в наших планах аппарат МРТ будет установлен именно в этой поликлинике в микрорайоне Южный», — сказала зампред.
Ранее губернатор Подмосковья сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.