Воробьев: в Подмосковье происходит радикальная замена тяжелого медоборудования

«Мы эту проблему уже знаем, обсуждали с главным врачом. <…> И мы [ее] включили в план, нашу программу, Андрей Юрьевич, которую вы согласовываете, по установке МРТ в 2024 году. Восемь месяцев где-то занимает срок, монтаж, поставка оборудования. <…> В 2024 году на октябрь–ноябрь в наших планах аппарат МРТ будет установлен именно в этой поликлинике в микрорайоне Южный», — сказала зампред.