Губернатор Подмосковья: наша задача – своевременно реагировать на все важные процессы в регионе
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого эфира отметил важность оперативного реагирования властей на все важные процессы, происходящие в области.
Глава региона рассказал о работе Информационного центра Подмосковья. По его словам, это новая система, которая оттачивает свою работу. Сотрудники центра делают все для того, чтобы жители области оперативно получали всю необходимую и важную для них информацию. Работа центра помогает властям своевременно реагировать на актуальные запросы граждан.
«Это пока еще такая проба пера, это первые месяцы работы, и наша задача – сделать так, чтобы информирование, реагирование на все важные процессы в нашем любимом Подмосковье было адекватным и своевременным», - подчеркнул губернатор.
Ранее глава региона рассказал о работе с обращениями жителей.