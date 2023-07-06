Губернатор Подмосковья: наша задача – своевременно реагировать на все важные процессы в регионе

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе прямого эфира отметил важность оперативного реагирования властей на все важные процессы, происходящие в области.

Глава региона рассказал о работе Информационного центра Подмосковья. По его словам, это новая система, которая оттачивает свою работу. Сотрудники центра делают все для того, чтобы жители области оперативно получали всю необходимую и важную для них информацию. Работа центра помогает властям своевременно реагировать на актуальные запросы граждан.

«Это пока еще такая проба пера, это первые месяцы работы, и наша задача – сделать так, чтобы информирование, реагирование на все важные процессы в нашем любимом Подмосковье было адекватным и своевременным», - подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона рассказал о работе с обращениями жителей.